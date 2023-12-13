Чиновники заставили убрать снег подрядчика на Марсовом поле и проверят его вновь

Специалисты петербургской Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) добились проведения зимней уборки возле дома №1 по Марсову полю. До того чиновники нашли нарушения со стороны каждой из улиц, между которыми расположено здание.

Представителям подрядчика, занятым реконструкцией отеля, объяснили, что в трех метрах от границы ведения работ снег тоже подлежит уборке. После этого территорию очистили.

В ближайшее время инспекторы намерены осмотреть объект вновь и проверить, держит ли подрядчик свое слово.

Накануне ГАТИ рассказала о проблемах с уборкой снега в Василеостровском районе.

фото: ГАТИ Петербурга / Telegram