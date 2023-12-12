У прокуратуры появились претензии к зимней уборке в Василеостровском районе

Петербургские чиновники и сотрудники прокуратуры провели инспекцию в Василеостровском районе, проверив качество уборки дворов и крыш от снега и наледи. Результаты оказались неудовлетворительными, о чем сообщает Государственная административно-техническая инспекция. Недочеты в работе коммунальных служб были выявлены почти на каждом объекте.

"Подобные нарушения недопустимы, так как могут стать причиной серьезных травм для петербуржцев", - говорится в сообщении.

Участники проверки установили, что двор возле дома 5к2 по Кадетской улице не убирали от снега несколько недель. Рядом находятся "Вавилов Лофт" и Государственный оптический институт. Нарекания вызвало также состояние детских площадок в МО "Остров Декабристов", а также внешний вид территории за сквером "Малые Гаванцы" (рядом с улицей Нахимова, 26) и парковки перед домом №83 по Среднему проспекту.

Каждое из зафиксированных нарушений ГАТИ и прокуратура поставили на особый контроль.

Фото: ЗАКС.Ру