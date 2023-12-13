За акцию у здания ФСБ московского активиста оштрафовали на полмиллиона рублей

Гагаринский суд Москвы огласил приговор по делу левого активиста Льва Скорякина, которого преследовали из-за перформанса у здания УФСБ по Юго-Западному округу столицы в конце 2021 года. Ему назначили штраф в размере полумиллиона рублей. Об этом сообщает медиапроект RusNews. Гособвинение запрашивало пять лет колонии.

Акцию с файерами правоохранители квалифицировали как хулиганство (ч. 2 ст. 213 УК) и вандализм (ч. 1 ст. 214 УК). Свою вину фигурант признал. На суде адвокат отметил, что его подзащитный морально сломлен из-за всего, что пришлось пережить в ходе уголовного преследования.

Дело Скорякина примечательно тем, что во время следствия его экстрадировали из Казахстана. В соседней стране активист скрылся вскоре после смягчения меры пресечения.

Фото: ЗАКС.Ру