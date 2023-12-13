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Новости 19:09

За год объем дорожного ремонта в Петербурге вырос почти на треть

фото ЗакС политика За год объем дорожного ремонта в Петербурге вырос почти на треть

По сравнению с предыдущим годом в Петербурге отремонтировали на 30% больше улиц и площадей. Об этом журналистам рассказал глава Дирекции транспортного строительства Евгений Варов.

"Сезон оказался для строителей дорог и тех, кто их ремонтирует, благоприятным", - приводит слова чиновника ТАСС.

Наиболее значительными событиями уходящего года для Варова и его коллег стали работы на съездах возле "Лахта Центра", а также начало возведения Южной широтной магистрали.

В 2023 году петербургским специалистам удалось привести в порядок 6,5 км мостов. Главное событие следующего года для дирекции - строительство новой разводной переправы через Неву, Большого Смоленского моста.

Фото: ЗАКС.Ру


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