В Петербурге утвердили проект планировки территории для нового моста через Неву

Проект планировки территории для строительства Большого Смоленского моста был утвержден в ходе рабочего совещания губернатора Александра Беглова с членами правительства Петербурга, сообщили 13 ноября в пресс-службе градоначальника.

Строительство переправы предусмотрено новым Генпланом и концепцией развития транспортной системы города, отметил Беглов. Предполагается, что работы по ее возведению должны завершиться до 2032 года.

"Впервые за 40 лет новая переправа соединит берега реки на самом большом промежутке в черте города — между Володарским мостом и мостом Александра Невского. <...> Город пошел нестандартным путем. Привлек инвестора, который сейчас делает проект переправы", — цитирует слова губернатора пресс-служба Смольного.

В начале ноября вице-губернатор Николай Линченко передал проект нового Генплана на рассмотрение в Заксобрание города. Что касается нового моста, то его строительство должно будет развернуться в следующем году.

Мост свяжет два берега Невы, соединив улицу Коллонтай и Большой Смоленский проспект. Ради его возведения Смольный намерен снести ряд зданий, включая школу, в которой училась поэтесса Ольга Берггольц. В конце сентября не желающие выселяться жильцы выступили одними из организаторов коалиции "Бездомный Петербург".

Фото: пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга