Линченко передал в Заксобрание проект Генплана Петербурга

Проект нового Генерального плана Петербурга поступил 3 ноября на рассмотрение городского Заксобрания. Документ передал вице-губернатор Николай Линченко.

"Сегодня передал на рассмотрение Законодательного собрания проект закона нового Генерального плана Санкт-Петербурга. Главного градостроительного документа, определяющего вектор развития города до 2040 года, с прогнозом до 2050 года", — известил подписчиков своего Telegram-канала Линченко.

В церемонии передачи Генплана принял участие спикер ЗакСа Александр Бельский. Последний охарактеризовал прошедшее событие как "по-настоящему знаковое".

"День, который мы без преувеличения ждали годами. Напомню, действующий сейчас документ был принят Заксобранием 18 лет назад", — поделился впечатлением Бельский в соцсетях.

В последний день октября проект Генплана получил одобрение правительства города. По словам главы комитета по градостроительству и архитектуре Юлии Киселевой, документ предусматривает уменьшение доли жилых зон в Петербурге до 20 % при увеличении доли транспортной инфраструктуры почти до 16 %. Доля рекреационных зон превысит 29 %.

Фото: Telegram-канал "Спикер Бельский"