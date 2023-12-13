ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 20:18

За неделю в России ускорился рост цен на куриные яйца

фото ЗакС политика За неделю в России ускорился рост цен на куриные яйца

Росстат представил новейший отчет о колебаниях цен на потребительском рынке. Вопреки принимаемым правительством мерам рост цен на куриные яйца не только продолжился, но и ускорился. Если неделю назад он составил 4,23%, то в эту среду значение выросло до 4,55%. С начала года этот показатель уже достиг 46,18%.

Стремительнее среди всего продовольствия дорожают только огурцы. За неделю они в среднем стали дороже на 9,59%.

Ранее правительство на полгода решило запретить экспорт куриных яиц. Среди причин их подорожания называют их высокую доступность среди прочих источников животного белка.

фото: unsplash


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости13 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама