За неделю в России ускорился рост цен на куриные яйца

Росстат представил новейший отчет о колебаниях цен на потребительском рынке. Вопреки принимаемым правительством мерам рост цен на куриные яйца не только продолжился, но и ускорился. Если неделю назад он составил 4,23%, то в эту среду значение выросло до 4,55%. С начала года этот показатель уже достиг 46,18%.

Стремительнее среди всего продовольствия дорожают только огурцы. За неделю они в среднем стали дороже на 9,59%.

Ранее правительство на полгода решило запретить экспорт куриных яиц. Среди причин их подорожания называют их высокую доступность среди прочих источников животного белка.

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