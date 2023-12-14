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Новости 9:49

Беглов снова принимает обращения петербуржцев через "ВКонтакте"

фото ЗакС политика Беглов снова принимает обращения петербуржцев через "ВКонтакте"

Губернатор Петербурга Александр Беглов снова начал принимать обращения жителей города через личные сообщения в "ВКонтакте", об этом 13 декабря Беглов написал на своей странице в социальной сети.

По словам губернатора, несколько дней назад он закрыл личные сообщения из-за технического сбоя, однако теперь горожане вновь могут отправлять свои обращения.

Также Беглов отметил, что сообщения, которые отправлялись во время сбоя, будут разбирать вручную вместе с Центром управления регионом.

В субботу, 9 декабря, губернатор предупреждал петербуржцев, что произошел сбой в интеграционном сервисе, из-за которого сообщения не отправлялись в систему контроля исполнения поручений.

Напомним, что почти две сотни петербургских судей сидят в социальной сети "ВКонтакте" под псевдонимами. Однако это всего лишь 28% от общего количества судей в Петербурге.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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