В Хельсинки выехал первый автобус из Петербурга после открытия финской границы

Из Петербурга в Хельсинки отправился первый автобус после открытия финской границы, об этом 14 декабря пишет 78.ru.

Автобус выехал вечером в среду, 13 декабря, чтобы приехать к границе как раз ночью в четверг, 14 декабря, когда открылся пограничный пункт Ваалимаа (Торфяновка с российской стороны). Этот пункт один из ближайших к Петербургу и находится в Ленинградской области.

Еще один пограничный пункт пропуска открылся утром 14 декабря – Ниирала (Вяртсиля с российской стороны). Этот КПП находится в Республике Карелия.

Напомним, что недавно стало известно, что 14 декабря финские власти хотят открыть три самых ближайших к Петербургу пропускных пункта на границе с Россией: Ваалимаа, Иматра и Нуйямаа. Однако 14 декабря из них открылся только один.

Фото: unsplash.com