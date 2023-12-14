Финляндия открыла два пропускных пункта на границе с Россией 14 декабря

На границе Финляндии с Россией возобновилось движение через два пункта пропуска в Ленинградской области и в Республике Карелия, об этом 14 декабря сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ).

Первым открылся пункт пропуска в Ленинградской области в ночь со среды, 13 декабря, на четверг, 14 декабря – Ваалимаа, он же "Торфяновка" с российской стороны.

С момента открытия до 8 утра 14 декабря пункт успел пропустить на въезд и выезд 24 грузовика, 190 легковых автомобиля и 3 автобуса. Уточняется, что пункт пропуска Ваалимаа будет работать круглосуточно.

Вторым открылся пункт в Республике Карелия – Ниирала, он же Вяртсиля с российской стороны. Он работает с 9 утра 14 декабря. Также в таможне уточнили, что этот КПП будет работать каждый день с 9 утра до 21 вечера.

Напомним, что в Хельсинки вечером 13 декабря выехал первый автобус из Петербурга.

Фото: pixabay