Путин не считает, что Россия виновата в ухудшении отношений с ЕС

Президент Владимир Путин ответил на вопрос ТАСС по поводу перспектив нормализации отношений с Евросоюзом.

По мнению президента, в ухудшении отношений между ЕС и Россией виновата не Россия.

"Нормализация отношений с ЕС зависит не только от нас, не мы портили отношения, а портили отношения с нами", – сказал Путин.

Также Владимир Путин считает, что США организовали то, что сейчас происходит на Украине, а ЕС молчаливо с этим соглашается. По словам президента, русские и украинцы это единый народ, который переживает "подобие гражданской войны".

В заключении своего ответа Владимир Путин заявил, что Россия готова строить отношения с Европой и даже с США, однако последним "мешает имперская политика".

Фото: kremlin.ru