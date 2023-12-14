Рост цен на яйца – ошибка правительства России, заявил Путин

Президент Владимир Путин высказался по поводу резкого роста цен на яйца и куру на пресс-конференции 14 декабря.

Президент рассказал, что знает, что цены выросли на 40% с начала 2023 года, и он разговаривал по этому вопросу с главой Минсельхоза. По словам Путина, проблема в том, что спрос увеличился, а производство нет.

Также президент отметил, что слишком поздно открыли импорт с дружественными странами. Например, сейчас Беларусь и Турция предложили свой помощь.

Свои слова по этому поводу президент заключил признанием ошибки правительства и извинением.

"Ситуация без всякого сомнения будет улучшаться. Я очень на это надеюсь. Потому что уже минимум две недели назад вот эти разговоры с министерством сельского хозяйства имели место быть. Поэтому сожалею и приношу свои извинения на этот счет. Сбой в работе правительства", - заявил президент.

Напомним, что за неделю рост цен на яйца резко ускорился. С начала года куриные яйца подорожали более, чем на 40%.

Фото: скриншот пресс-конфренции "Итоги года" с Владимиром Путиным