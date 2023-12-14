Путин: Разве будет лучше, если мы вообще бросим детей, жен мигрантов?

Президент Владимир Путин на итоговой пресс-конференции оценил число трудовых мигрантов в стране более чем в 10 млн человек. Признав проблему их взаимоотношений с местным населением сложной, он предложил внимательнее заниматься приехавшими на заработки. В его понимании, справиться с этим могло бы новое ведомство, в дополнение к МВД. Оно следило бы за проблемой трудовой миграции в комплексе, в том числе за созданием для семей иностранцев достойных условий жизни и труда.

"Разве будет лучше, если мы вообще бросим этих людей, этих детей, жен этих мигрантов? Во что это превратится? Нам лучше влиять на них. <...> Да, и здесь не все так просто, не все черное и все белое: в некоторых школах мигрантов становится больше, чем местных граждан", - высказал Путин один из доводов.

При этом президент убежден, что от прибывающих в РФ нужно требовать уважения к традициям и законам страны и ни для кого не делать исключений. Кроме того, по словам Путина, при решении связанных с миграцией вопросов нужно руководствоваться в первую очередь интересами коренного населения.

фото: скриншот пресс-конференции "Итоги года" с Владимиром Путиным