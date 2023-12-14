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Муниципал 16:41

По иску к МО "Морские ворота" и районным чиновникам деньги взыскали с последних

фото ЗакС политика По иску к МО "Морские ворота" и районным чиновникам деньги взыскали с последних

Кировский районный суд Петербурга удовлетворил иск местного жителя, чья иномарка пострадала от незакрепленной крышки канализационного люка на Двинской улице. Компенсации убытков он требовал и от местной администрации МО "Морские ворота", и от районной администрации, передает объединенная пресс-служба городских судов. Оба ответчика пытались снять с себя ответственность за происшествие.

Чиновники полагали, что объект должен находиться на балансе у Водоканала. В ходе разбирательства выяснилось, что люк бесхозный, а за такие элементы уличного благоустройства по закону отвечают именно районные чиновники.

В результате с администрации Кировского района суммарно взыскали 270,6 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру


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