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Новости 17:06

Против петербургского охранника завели дело из-за смерти нетрезвого посетителя

фото ЗакС политика Против петербургского охранника завели дело из-за смерти нетрезвого посетителя

Петербургское управление СК возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 209 УК) в отношении 54-летнего сотрудника частного охранного предприятия.

Установлено, что в ночь на понедельник фигурант вступил в конфликт с пьяным посетителем одной из точек общепита в центре города и силой вывел его из зала. В дверях конфликт продолжился, и охранник спустил оппонента с лестницы, сильно толкнув. В итоге тот упал на спину и получил открытый перелом черепа. Врачи в стационаре не смогли его спасти.

В ближайшее время охраннику предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Видеозапись попавшего на камеру наблюдения инцидента в кафе "Ростикс" ранее распространилась по социальным сетям и вызвала бурное обсуждение.

фото: ГСУ СК по Петербургу


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