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Новости 19:20

Обвиняемым в порче двери военкора продлили арест до весны

фото ЗакС политика Обвиняемым в порче двери военкора продлили арест до весны

Щербинский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок пребывания под стражей для фигурантов так называемого "дела о двери военкора". Владиславу Ремневу и Светлане Агибаловой продлили арест до 18 марта, передает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Фигурантов преследуют по трем уголовным статьям: вандализм (ч. 2 ст. 214 УК), воспрепятствование деятельности журналистов (ч. 3 ст. 144 УК) и угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 119 УК).

По версии следствия, вина арестантов состоит в нанесении знака пентаграммы на дверь в квартиру военкора, сотрудника газеты "Известия" Валентина Трушнина.

В следственном изоляторе Ремнев и Агибалова находятся с конца октября.

фото: Московские суды общей юрисдикции / Telegram (скриншот видео)


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