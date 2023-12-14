Главреду "Псковской губернии" заочно избрали меру пресечения

Следствие в рамках уголовного дела о повторной дискредитации армии (ст. 280.3 УК) избрало меру пресечения для главного редактора интернет-издания "Псковская губерния" Дениса Камалягина*. Ему назначили подписку о невыезде, о чем сообщила редакция его медиаресурса.

До последнего времени журналист имел статус подозреваемого. Уже не первый год он проживает за пределами России.

По версии следствия, фигурант позволил себе неприемлемые реплики в YouTube-канале "Псковской губернии". Максимальное наказание, грозящее ему, представляет собой пять лет лишения свободы.

За первичную "дискредитацию армии" Камалягину* назначили административный штраф в размере 35 тысяч рублей. Это случилось в октябре прошлого года.

*Минюст внес Дениса Камалягина в единый реестр иноагентов

фото: Telegram-канал Дениса Камалягина*