Суд отменил приговор правозащитнику Орлову и вернул дело в прокуратуру

Мосгорсуд отменил приговор сопредседателю "Мемориала"* Олегу Орлову, вынесенный в рамках дела о повторной дискредитации армии (ст. 280.3 УК). Наказание представляло собой 150 тысяч рублей штрафа. Апелляционную жалобу на приговор подавали и гособвинение, и защита фигуранта.

Суд 14 декабря счел уголовно-процессуальным нарушением то обстоятельство, что в материалах следствия отсутствует мотив совершения преступления.

Общество "Мемориал"*, осветившее заседание, отнеслось к его итогу неоднозначно. С одной стороны, правозащитники утверждают, что приговор не устоял в суде, и видят в этом заслугу адвокатов. С другой стороны, по прогнозу самого Орлова, после доследования приговор все равно будет обвинительным, поскольку государство, с его точки зрения, не может смириться с проигрышем в юридическом споре.

"Это как если бы по итогам матча со счетом 10:0 судья объявил его несостоявшимся", - гласит его сравнение.

Прокуратура добивается назначения правозащитнику реального срока.

*Минюст внес "Мемориал" в единый реестр иноагентов

фото: НО.Медиа из России / YouTube (скриншот)