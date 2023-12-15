У детской больницы на Бухарестской улице образовалась очередь из скорых

В Петербурге из-за подъема заболеваемости ОРВИ появилась очередь в больницу из карет скорой помощи, об этом 15 декабря пишет "Фонтанка.ру".

У детской городской больницы №5 имени Филатова на Бухарестской улице вечером в четверг, 14 декабря, образовалась очередь из машин скорой помощи. По словам читателя издания, в инфекционном отделении больницы нет мест.

Однако в комитете по здравоохранению Петербурга заверяют, что места в больнице есть и свободно более 20% коек для коронавирусных больных.

Также в ведомстве напомнили, что в Петербурге подъем заболеваемости ОРВИ и коронавирусом, а в больницу приезжают не только на скорых, но и своим ходом. Таким пациентам отдается приоритет, чтобы не держать больных на улице.

Фото: ЗАКС.Ру