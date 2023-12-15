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Новости 12:22

В аэропорту Пулково скончался 71-летний пассажир

фото ЗакС политика В аэропорту Пулково скончался 71-летний пассажир

В петербургском аэропорту Пулково скончался 71-летний пенсионер, об этом 15 декабря пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Пока пенсионер ждал рейс в ночь на четверг, 14 декабря, ему неожиданно стало плохо. Сотрудники аэропорта сразу вызвали мужчине медицинскую помощь, однако прибывшие врачи констатировали смерть пассажира.

Правоохранительные органы подтвердили факт смерти пенсионера в аэропорту Пулково. В транспортной полиции уточнили, что мужчине стало плохо в кафе, признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Фото: ЗАКС.Ру


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