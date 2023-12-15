ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 16% годовых

Центробанк повысил ключевую ставку с 15% до 16%, об этом 15 декабря сообщили в пресс-службе Банка России.

Причиной повышения ключевой ставки является высокое инфляционное давление. По итогам 2023 года инфляция будет находится, по прогнозам ЦБ, на уровне 7-7,5%. При этом ВВП окажется на уровне более 3%, что выше прогноза Банка России.

"Это означает, что отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста во втором полугодии 2023 года оказалось более значительным, чем Банк России оценивал в октябре", – сказано в сообщении.

В 2024 году Центробанк планирует стабилизировать инфляцию к уровню 4%, поэтому было решено повысить ключевую ставку.

Напомним, что в конце октября ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 15% годовых.

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