В Петербурге 17 декабря объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности из-за ветра и мокрого снега

В Петербурге объявили "жёлтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра и налипания мокрого снега, об этом 15 декабря сообщили в пресс-службе Смольного.

Мера предупреждения вводится 17 декабря с 01:00 до 13:00. По информации Росгидрометцентра, именно в этот период в городе ожидается сильный ветер, а с 05:00 до 09:00 в некоторых районах возможно налипание мокрого снега.

Администрация Петербурга просит водителей быть особенно осторожными на дорогах из-за высокого риска возникновения ДТП и рекомендует воздержаться от поездок на личном транспорте. Пешеходов также попросили быть внимательнее.

Фото: ЗАКС.Ру