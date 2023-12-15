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Новости 15:46

Путин остался доволен пресс-конференцией 14 декабря

фото ЗакС политика Путин остался доволен пресс-конференцией 14 декабря

Президент России Владимир Путин остался доволен пресс-конфреренцией "Итоги года" 14 декабря, об этом 15 декабря пишет ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

"Президент, безусловно, остался удовлетворен тем, что удалось охватить весьма широкий спектр разных тем в ходе этого мероприятия. Естественно, было желание охватить больше тем, но по понятным соображениям исчерпать все темы просто невозможно", – сказал представитель Кремля.

Также Песков отметил, что прямая линия всегда является объектом обсуждений и никого не оставляет равнодушным.

Напомним, что в 2023 году прямая линия и пресс-конференция Владимира Путина 14 декабря проходили в объединенном формате.

Фото: скриншот пресс-конференции "Итоги года" с Владимиром Путиным


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