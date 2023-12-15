ККИ приступил к сносу семи торговых объектов у станции метро "Старая деревня"

В Приморском районе Петербурга комитет по контролю за имуществом (ККИ) приступил к зачистке 8 тысяч квадратных метров территории у станции метро "Старая деревня" от незаконных торговых павильонов, об этом 15 декабря сообщили в пресс-службе комитета.

Всего комитет снесет семь торговых объектов: два двухэтажных комплекса, два одноэтажных здания и три павильона.

Причина сноса в том, что арендатор и пользователи территории систематически нарушали различные правила и не раз привлекались к административной ответственности. Уточняется, что они ранее не соблюдали антикоронавирусные ограничения, нарушали правила продажи алкоголя и так далее.

Кроме этого, площадь и высота объектов превышает предельные параметры. Комитет решил проверить участок после обращений жителей Приморского района. Из-за нарушений город расторг договор с арендатором.

С момента расторжения пользователь территории накопил долг в размере 400 тысяч рублей. К этой сумме добавится стоимость демонтажных работ.

Фото: пресс-служба комитета по контролю за имуществом Петербурга