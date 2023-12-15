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Обвиняемым по делу о строительстве "Путиловской" запретили общаться с коллегами

фото ЗакС политика Обвиняемым по делу о строительстве "Путиловской" запретили общаться с коллегами

Октябрьский районный суд Петербурга избрал меру пресечения для бывшего председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Андрея Левакина и экс-директора "Метростроя Северной столицы" Владимира Шмидта по делу о превышении должностных полномочий (п."в" ч.3 ст.286 УК РФ), об этом 15 декабря сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По версии следствия, Левакин попросил Шмидта начать оборудование строительной площадки для пересадочного узла "Путиловская/Кировский завод", не дождавшись заключения экспертизы. В итоге экспертиза одобрила другую документацию и площадку пришлось убрать, на что были потрачены 60 млн рублей.

Обоим избрали в качестве меры пресечения запрет определенных действий на весь период предварительного следствия. Теперь Левакин и Шмидт не смогут  уезжать из Петербурга, общаться с коллегами из "Метростроя Северной столицы" и КРТИ и другими участниками дела и посещать свои рабочие места, а именно КРТИ, где ранее работал Левакин и до сих пор числится Шмидт.

Напомним, что в среду, 13 декабря, правоохранители задержали экс-директора "Метростроя Северной столицы" и заместителя председателя КРТИ Владимира Шмидта по делу о строительстве станции метро "Путиловская"

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга


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