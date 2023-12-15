Драка на Миллионной улице закончилась для помощника сенатора Митина увольнением

Член Совета Федерации Сергей Митин уволил своего помощника из-за драки в центре Петербурга, об этом 15 декабря пишет 78.ru.

Ночью в пятницу, 15 декабря, возле дома на Миллионной улице произошла драка с участием четырех человек, среди которых был помощник Митина Иван Вольский. Далее участников потасовки задержали правоохранительные органы. Уже находясь в полиции Вольский рассказывал о своих связях правоохранителям, но это не спасало его от административной ответственности.

Теперь Вольский остался без работы. Как рассказал его теперь бывший начальник Сергей Митин, он не знает подробностей произошедшего, но указал на то, что такое недопустимо. Он добавил, что с 15 декабря Вольский его помощником не числится.

Также Митин рассказал, что бывший помощник проработал с ним 15 лет, еще со времен, когда сенатор был губернатором Новгородской области.

На данный момент оформлены все документы на увольнение. Второй помощник Митина ищет Вольского, чтобы забрать у него удостоверение.

Фото: council.gov.ru