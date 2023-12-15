СК РФ предложил лишать гражданства иностранцев за тяжкие и особо тяжкие преступления

Следственный комитет России предлагает лишать гражданства страны всех тех иностранцев, которые совершили тяжкие и особо тяжкие преступления, об этом 15 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.

На данный момент приобретенного гражданства можно лишить только тех лиц, которые совершили преступления из определенного перечня. Например, гражданства могут лишить за изнасилование.

Как отметили в СК РФ, например, за убийство лишить гражданства нельзя, а за изнасилование можно, поэтому необходимо внести в закон изменения, которые бы предусматривали лишение гражданства за все тяжкие и особо тяжкие преступления.

Также в сообщении сказано, что такая мера может помочь в противодействии преступности среди мигрантов.

Фото: ЗАКС.Ру