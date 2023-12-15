В Петербурге появился монумент героям-пожарным

В парке Героев-пожарных в Петербурге открыли монумент в честь спасателей и огнеборцев, об этом 15 декабря сообщили в пресс-службе Смольного.

На открытии присутствовали губернатор города Александр Беглов и министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков.

Как отметил губернатор, пожарные хранят Петербург от бедствий и огня уже три века.

"Город помнит всех, начиная от первых пожарных Петра Великого - и огнеборцев в годы Великой Отечественной войны и блокады, и тех, кто спасал людей в горящей гостинице "Ленинград", – сказал Беглов.

Также глава города поблагодарил автора монумента Мейрама Баймуханова. Благодаря его работе в парке во Фрунзенском районе появился новый главный акцент.

На данный момент монумент вторым по высоте в Петербурге, уступая лишь памятнику Ленину на Московской площади.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга