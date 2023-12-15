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Новости 20:50

Минздрав РФ утвердил план против злоупотребления алкоголем до 2030 года

фото ЗакС политика Минздрав РФ утвердил план против злоупотребления алкоголем до 2030 года

Правительство России утвердило концепцию, согласно которой в стране должно сократиться потребление алкоголя до 2030 года, об этом 15 декабря пишет ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения РФ.

Кроме снижения потребления алкоголя, документ направлен на снижение заболеваемости, инвалидности и смертности из-за любви к спиртному.

Согласно концепции, в России планируется сократить потребление алкоголя с 8,9 литров этанола (2023 год) до 7,8 литров (2030 год) на каждого жителя страны. В 2009 году потребление этанола на одного россиянина составляло 18 литров, сейчас этот показатель снизился в более чем два раза.

В Минздраве считают, что концепция ставит задачи укрепить ценность здорового образа жизни и предотвратить массовое злоупотребление алкоголем. 

Фото: ЗАКС.Ру


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