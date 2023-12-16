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Новости 10:15

Росгвардия задержала петербуржцев при попытке запустить дрон в парке

фото ЗакС политика Росгвардия задержала петербуржцев при попытке запустить дрон в парке

Накануне в парке "Сосновка" пятеро петербуржцев попытались запустить в небо квадрокоптер и были задержаны, о чем сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Компания молодых людей (мужчины и женщины в возрасте от 22 до 33 лет) передвигалась по парку на микроавтобусе с поддельными иностранными номерами. Они были установлены поверх российских номеров.

Запуск беспилотника, как пояснили задержанные, им был нужен для фотосессии. В результате на четверых составили протоколы о нарушении правил использования воздушного пространства (ст. 11.4 КоАП). Водителя микроавтобуса Volkswagen также оформили по второму протоколу в связи с использованием фальсифицированных автомобильных номеров (ст. 12.2 КоАП).

Запрет на запуск дронов действует в городе до середины апреля.

фото: Росгвардия Петербурга / Telegram


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