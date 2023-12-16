ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 10:50

Карельская таможня подвела итог двухдневного приоткрытия двух КПП на границе

фото ЗакС политика Карельская таможня подвела итог двухдневного приоткрытия двух КПП на границе

За те два дня (14 и 15 декабря), в течение которых Финляндия вновь приоткрыла два погранпункта ("Ваалимаа" и "Ниирала"), через них из России сумели выехать 802 человека. Такие данные ТАСС предоставила Карельская таможня. Среди выехавших - 272 иностранца.

С финской стороны в Россию за тот же промежуток времени въехало 910 физических лиц.

Имеется статистика и по транспорту: за два дня в Россию попали 544 легковых автомобиля и 23 грузовых, а выехали в обратном направлении 594 легковых и один грузовой. 

По состоянию на поздний вечер пятницы все КПП на границе были со стороны Финляндии уже закрыты. Повторно введенную меру власти скандинавской страны объяснили новым наплывом нелегальных мигрантов.

фото: unsplash


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости16 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама