Финляндия снова решила закрыть два КПП на границе с Россией

Два пропускных пункта на финско-российской границе снова закроют в ближайшее время. Об этом вечером 14 декабря сообщает Yle со ссылкой на выступление министра внутренних дел Мари Рантанен в национальном парламенте. Точные сроки пока неизвестны.

Движение пассажиров и грузов через оба КПП (Ваалимаа - Торфяновка в Ленинградской области и Ниирала - Вяртсиля в Карелии) было открыто минувшей ночью. Финские власти предполагали, что в таком режиме объекты будут действовать как минимум один месяц.

Запретительные меры на границе чиновники скандинавской страны с самого начала объясняли наплывом нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки с российской территории. В свою очередь, официальные лица РФ отрицали свою причастность к кризису на границе и его рукотворный характер.

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