Песков посетовал на позицию Финляндии из-за закрытия КПП на границе

Существующая позиция Финляндии касательно закрытия пропускных пунктов на границе может расцениваться как русофобская, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Свою позицию он озвучил в ходе общения с журналистами 20 ноября.

"Вряд ли сейчас мы способны повлиять [на происходящее], потому что как такового диалога нет, и не по нашей вине, собственно, не мы были инициаторами сворачивания диалога. Ничего, кроме глубокого сожаления, это не вызывает", — цитирует Пескова РИА "Новости".

Раньше у России и Финляндии были "давние добрые отношения", но теперь им на смену пришла "такая исключительно русофобская позиция".

В понедельник стало известно о том, что МЧС демонтировало пункт обогрева мигрантов близ погранпункта Люття (Вартиус) на территории Карелии. На прошлой неделе власти Финляндии закрыли четыре пропускных пункта на границе с Россией.

Отметим, что в понедельник финское издание IltaLehti сообщило о готовности властей страны закрыть оставшиеся пропускные пункты на границе в ночь на среду. Решение об этом должно быть принято течение дня.

Фото: Kremlin.ru