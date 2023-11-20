На карельской границе с Финляндией убрали пункт для обогрева мигрантов

В Карелии демонтировали пункт обогрева, предназначавшийся для мигрантов и находившийся рядом с погранпунктом Люття (Вартиус). Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на представителя регионального управления МЧС.

По словам чиновника, мобильный пункт исчез после того, как всех мигрантов увезли на автобусах из приграничной зоны. Речь идет о событиях последних суток.

Накануне глава Костомукшского городского округа Сергей Новгородов рассказал о массовом притоке в приграничный населенный пункт мигрантов, желающих попасть в Финляндию. Пункт обогрева оборудовали для них в месте проверки документов.

В понедельник пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя публикации западных СМИ, опроверг предположения о причастности РФ к массовой доставке мигрантов на финскую границу.

Напомним, что Финляндия в преддверии выходных объявила о закрытии четырех погранпереходов с Россией. В связи с этим между Петербургом и Хельсинки перестали курсировать пассажирские автобусы.

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