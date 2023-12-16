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Новости 17:12

Путепроводу у станции метро "Автово" присвоили название

фото ЗакС политика Путепроводу у станции метро "Автово" присвоили название

В Петербурге утвердили три новых топонима, ранее одобренных топонимической комиссией. Постановление об этом, опубликованное на сайте Смольного, подписал губернатор Александр Беглов.

Ближайший к станции метро "Автово" путепровод, построенный в начале 2000-х годов, получил название "Ново-Автовский". Путепровод "Автово" уже существует: он тоже перекинут через Красненькую речку и железную дорогу, но западнее, в створе проспекта Маршала Жукова.

Свои названия также обрели две небольших переправы, перекинутых  через Лахтинскую гавань возле "Лахта Центра". Они стали Кристальным и Прозрачным мостами.

Фото: ЗАКС.Ру


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