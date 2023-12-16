Под Псковом установили памятную доску еще одному участнику СВО

В селе Карамышево Псковского района Псковской области установили мемориальную доску в честь участника военной спецоперации Николая Юганца, который погиб в зоне боевых действий в апреле нынешнего года. Об этом "ВКонтакте" сообщила глава района Наталья Федорова.

Табличка появилась на стене Карамышевской средней школы, где учился военнослужащий, посмертно награжденный орденом Мужества. В церемонии открытия мемориала принял участие священнослужитель.

Юганец был призван на СВО в сентябре прошлого года в рамках частичной мобилизации.

Ранее ЗАКС.Ру писал об установке мемориальной доски другому участнику спецоперации из Псковского района Псковской области. Табличка появилась на здании школы в населенном пункте Владимирский лагерь в первую годовщину СВО.

фото: Наталья Федорова / ВКонтакте