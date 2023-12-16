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Новости 16:24

В Москве со стрельбой задержали почти сотню мигрантов после нападения на полицию

фото ЗакС политика В Москве со стрельбой задержали почти сотню мигрантов после нападения на полицию

Накануне в российской столице случилось примечательное столкновение выходцев из ближнего зарубежья с сотрудниками правоохранительных органов, которое осветило ГУ МВД по Москве. Конфликт начался с проверки документов у 21-летнего водителя. Недовольный своим положением, он безуспешно попытался скрыться, некоторое время протащив полицейского на капоте. После этого гость РФ вышел из салона и ударил своего оппонента.

Столкновение было прервано эпилептическим припадком, который одолел нарушителя. Ситуация потребовала вызова скорой помощи. 

Самые драматичные события развернулись, пока полицейский оказывал задержанному первую помощь: на место происшествия подъехали более 80 мигрантов, пожелавших отбить земляка. Вновь прибывшие порезали колеса полицейскому автомобилю. Разгонять их пришлось при помощи подкрепления и стрельбы в воздух.

Всех агрессивно настроенных мужчин (82 человека) развезли по участкам. Пока на них составили протоколы о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП) и нарушении миграционного законодательства (ст. 18.8 КоАП). Их знакомый, за которого мигранты попытались вступиться, стал фигурантом уголовных дел: об оскорблении представителя власти (ст. 319 УК) и нападении на него же (ст. 318 УК).

Фото: ЗАКС.Ру


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