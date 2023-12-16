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Новости 16:45

На Смоленском кладбище похоронили Андрея Константинова

фото ЗакС политика На Смоленском кладбище похоронили Андрея Константинова

Близкие, коллеги и друзья медиаменеджера Андрея Константинова, ушедшего из жизни на неделе, простились с ним 16 декабря в здании новой сцены Александринского театра. Мероприятие осветило основанное им интернет-издание "Фонтанка".

Участники мероприятия сошлись во мнении, что не стоит превращать день прощания в траурный. Писателя и журналиста похоронили на православном Смоленском кладбище с воинскими почестями.

Константинов, известный своими книгами про "бандитский Петербург", скончался 13 декабря от тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 60 лет. Соболезнования его родным ранее выразили губернаторы Петербурга и области.

Фото: ЗАКС.Ру


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