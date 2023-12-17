Путин предрек Финляндии проблемы в связи с ее вступлением в НАТО

Президент Владимир Путин заявил, что случившееся весной этого года вступление Финляндии в НАТО повлечет за собой негативные последствия для скандинавской страны. Усложнить жизнь соседям способен будет ранее анонсированный Ленинградский военный округ.

"Проблем не было. Теперь будут. Потому что мы будем теперь создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения. Зачем им это надо, чушь какая-то просто", - сказал он в интервью, вышедшем на канале "Россия-1"

Глава государства представил ситуацию таким образом, что Финляндия вступила в североатлантический блок не вполне добровольно.

"Взяли, затащили в НАТО Финляндию. У нас что, были с Финляндией какие-то споры?", - задался он вопросом и сам же ответил отрицательно.

До последнего времени, по версии Путина, обе страны были связаны теплыми отношениями. Некоторые споры сторон относительно лесного хозяйства он воспринимал как малозначительный аспект.

фото: kremlin.ru