В состав Ленинградского военного округа включат северо-западные регионы

Четыре региона Северо-Западного федерального округа, ранее относившиеся к Северному флоту, войдут в состав Ленинградского военного округа, следует из проекта поправок к указу президента "О Северном флоте". С документом можно ознакомиться на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Поправки предусматривают лишение Северного флота статуса межвидового стратегического территориального объединения. Помимо этого, документ предполагает перевод в состав ЛВО таких регионов, как республика Коми, Архангельская и Мурманская области, а также Ненецкий автономный округ.

В июне стало известно о планах Генштаба сформировать Ленинградский и Московский военные округа. Позже депутат Заксобрания Михаил Амосов заявил о планах добиваться того, чтобы вновь формируемый округ назвали Петербургским.

Фото: Минобороны / "ВКонтакте"