Амосов сообщил о планах добиваться наречения нового военного округа Петербургским

Фракция "Справедливая Россия — За правду" в петербургском Заксобрании подготовила проект постановления городского парламента об обращении к главе Минобороны Сергею Шойгу, рассказал 29 июня депутат Михаил Амосов. По его словам, речь в документе идет о том, чтобы назвать новый военный округ Петербургским.

"Считаем важным добиться, чтобы наш военный округ получил наименование Петербургский, в соответствии с традициями нашей армии, и в соответствии с исторической правдой. Это будет справедливо", — написал Амосов в своем Telegram-канале.

Парламентарий указал, что проект был подготовлен "в соответствии с вековыми традициями наименования военных округов в нашем Отечестве". Речь идет о практике, при которой военный округ получал название по имени крупного региона или же по наименованию города, в котором располагался его штаб.

По сообщению Амосова, проект получил положительное заключение юридического управления ЗакСа, однако произошло это буквально накануне, в последний день весенней сессии. В связи с этим СРЗП была вынуждена перенести рассмотрение документа на сентябрь.

Ранее появилась информация о возможности расформирования Западного военного округа с созданием двух новых — соответственно, Ленинградского и Московского. Предположительно, это может произойти до конца 2023 года.

Фото: ЗАКС.Ру