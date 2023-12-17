Суд отказал следствию и назначил петербургскому полицейскому домашний арест

Красногвардейский районный суд Петербурга отказался удовлетворить ходатайство следствия и не стал помещать под стражу полицейского Юрия Костромина в рамках дела о взятке (ч. 5 ст. 290 УК). Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, ему назначили домашний арест сроком до 14 февраля.

В действиях Костромина, как минимум до своего задержания работавшего оперуполномоченным группы угрозыска отдела полиции № 66, следствие усмотрело признаки вымогательства. По официальной версии, фигурант потребовал от некоего гражданина 100 тысяч рублей за невозбуждение уголовного дела и непроведение процессуальных действий. Гражданина подозревали в причастности к хищению ноутбука. Следствие считает, что взяткодатель согласился на криминальное деяние вынужденно и под давлением. Он успел передать "заказчику" только половину суммы.

В пятницу 15 декабря Костромина задержали.

Фото: ЗАКС.Ру