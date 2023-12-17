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Скончался кинорежиссер Отар Иоселиани

фото ЗакС политика Скончался кинорежиссер Отар Иоселиани

В Париже, не дожив полтора месяца до своего девяностолетия, ушел из жизни кинорежиссер Отар Иоселиани. Об этом в своем Telegram-канале 17 декабря сообщил журналист и фотограф Юрий Рост.

Рост назвал известного представителя грузинского кинематографа своим ближайшим другом. О причинах и обстоятельствах смерти режиссера он распространяться не стал.

Первый же полнометражный фильм Иоселиани "Листопад" (1966) получил две премии Каннского фестиваля. Всего за свою карьеру он снял более двадцати художественных работ. Почти сорок последних лет режиссер жил и работал во Франции.

фото: Телеканал Культура / YouTube (скриншот)


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