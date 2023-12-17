ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 15:01

В Псковской области из-за непогоды тысячи людей снова остались без света

фото ЗакС политика В Псковской области из-за непогоды тысячи людей снова остались без света

Неблагоприятные погодные условия в Псковской области в очередной раз негативно сказались на состоянии инженерных сетей.

Министерство энергетики РФ сообщило, что по состоянию на утро 17 декабря без электричества оставались 5,5 тысяч жителей региона. На улице плюсовая температура, идут мокрый снег с дождем. Ситуация усугубляется гололедом и почти штормовым ветром.

Восстанавливают электроснабжение в воскресенье 141 аварийная бригада и более 150 единиц спецтехники. В предыдущий раз подобные катаклизмы наблюдались в области в среду.

фото: pixabay


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости17 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама