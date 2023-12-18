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В Петербурге ищут людей, заливших пеной двери по адресам прописки военкоров

фото ЗакС политика В Петербурге ищут людей, заливших пеной двери по адресам прописки военкоров

Петербургские полицейские приступили к розыску злоумышленников после сообщений о том, что накануне вечером неизвестные залили монтажной пеной дверь по одному из адресов в Приморском районе. Об этом сообщил проект "МВД Медиа". Речь идет о двери в межквартирный холл.

"Фонтанка" со ссылкой на источник пишет, что по этому адресу зарегистрирован военкор Роман Сапоньков. В ГУ МВД готовятся к принятию процессуального решения по факту происшествия.

Аналогичным образом накануне поступили с дверью в квартиру другого прописанного в городе военкора, Дмитрия Стешина. Он утверждает это в собственном Telegram-канале.

Ранее в Москве похожий случай с порчей двери военкора привел к уголовному делу, которое возбудили сразу по трем статьям.

Фото: ЗАКС.Ру


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