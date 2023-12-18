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Новости 10:17

Беглов заявил о выполнении годового плана по ремонту и строительству дорог

фото ЗакС политика Беглов заявил о выполнении годового плана по ремонту и строительству дорог

Петербургский губернатор Александр Беглов сообщил в своем Telegram-канале об окончании всех намеченных на этот год работ по дорожному ремонту и строительству. Они целиком выполнены.

Починить удалось в сумме свыше 250 км различных улиц, более половины от этого показателя обеспечено в рамках исполнения нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

Год запомнился Беглову последовательным ремонтом набережных вдоль Невы, переходящих одна в другую. Именно так приводили в порядок Ушаковскую, Выборгскую, Пироговскую и Арсенальную набережные. Отметил он и завершение очередного этапа стройки возле "Лахта Центра", где наконец организовали развязку.

На прошлой неделе глава дирекции транспортного строительства рассказал журналистам, что за год объем дорожного ремонта в городе вырос почти на треть.

фото: Александр Беглов / Telegram


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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