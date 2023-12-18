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Новости 10:57

Петербургский Водоканал поторопили с ремонтом мемориала защитникам Ханко

фото ЗакС политика Петербургский Водоканал поторопили с ремонтом мемориала защитникам Ханко

Депутат петербургского парламента Марина Шишкина узнала от комитета по  охране памятников, что мемориал защитникам полуострова Ханко на улице Пестеля входит в зону ответственности Водоканала. Построенный в 1945 году объект долгое время пребывает в неудовлетворительном состоянии, в связи с чем в прошлом месяце она обратилась с запросом в Смольный.

При этом в иске КГИОПа, поданном в Арбитражный суд и связанном с мемориалом, помимо Водоканала, имеется еще один ответчик - ООО "Управляющая компания "Петербургский дом-Центр".

Согласно выданному комитетом охранному обязательству, владелец фонтана, являющегося частью мемориального комплекса, должен отремонтировать его до 6 мая будущего года. После запроса Шишкиной чиновники потребовали от Водоканала провести положенные работы, сообщила депутат в своем Telegram-канале. Охранное обязательство было выдано в 2019 году.

фото: Telegram-канал Марины Шишкиной


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