Петербургский Водоканал поторопили с ремонтом мемориала защитникам Ханко

Депутат петербургского парламента Марина Шишкина узнала от комитета по охране памятников, что мемориал защитникам полуострова Ханко на улице Пестеля входит в зону ответственности Водоканала. Построенный в 1945 году объект долгое время пребывает в неудовлетворительном состоянии, в связи с чем в прошлом месяце она обратилась с запросом в Смольный.

При этом в иске КГИОПа, поданном в Арбитражный суд и связанном с мемориалом, помимо Водоканала, имеется еще один ответчик - ООО "Управляющая компания "Петербургский дом-Центр".

Согласно выданному комитетом охранному обязательству, владелец фонтана, являющегося частью мемориального комплекса, должен отремонтировать его до 6 мая будущего года. После запроса Шишкиной чиновники потребовали от Водоканала провести положенные работы, сообщила депутат в своем Telegram-канале. Охранное обязательство было выдано в 2019 году.

фото: Telegram-канал Марины Шишкиной