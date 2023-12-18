Лантратова предложила освободить бывших жен участников СВО от уплаты кредитов

Бывших супругов погибших участников СВО следует освободить от уплаты кредитов при условии, что они были созаемщиками и у них остались общие несовершеннолетние дети, считает депутат Госдумы Яна Лантратова (СРЗП). Свое предложение парламентарий озвучила в письмах на имя первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака и замглавы рабочей группы по специальной военной операции, вице-спикера Госдумы Шолбана Кара-оола.

В своем обращении Лантратова предложила внести поправки в федеральный закон, касающийся исполнения обязательств по кредитным договорам участниками СВО и членами их семей. Она сообщила о случаях, когда обязанность погашать совместно взятые кредиты переносится после смерти бойцов на их бывших супругов, оформивших развод.

"Прошу <…> предоставить право на прекращение кредитных обязательств для созаемщика, а именно бывшей супруги погибшего участника СВО в случае, если у них есть общие несовершеннолетние дети", — цитирует текст документа ТАСС.

Сейчас в случае гибели военнослужащего в ходе СВО члены его семьи получают право на прекращение выплат по кредитам. Речь идет о супругах, несовершеннолетних детях, родителях и некоторых других категориях граждан.

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