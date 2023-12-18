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Новости 11:19

Лантратова предложила освободить бывших жен участников СВО от уплаты кредитов

фото ЗакС политика Лантратова предложила освободить бывших жен участников СВО от уплаты кредитов

Бывших супругов погибших участников СВО следует освободить от уплаты кредитов при условии, что они были созаемщиками и у них остались общие несовершеннолетние дети, считает депутат Госдумы Яна Лантратова (СРЗП). Свое предложение парламентарий озвучила в письмах на имя первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака и замглавы рабочей группы по специальной военной операции, вице-спикера Госдумы Шолбана Кара-оола.

В своем обращении Лантратова предложила внести поправки в федеральный закон, касающийся исполнения обязательств по кредитным договорам участниками СВО и членами их семей. Она сообщила о случаях, когда обязанность погашать совместно взятые кредиты переносится после смерти бойцов на их бывших супругов, оформивших развод.

"Прошу <…> предоставить право на прекращение кредитных обязательств для созаемщика, а именно бывшей супруги погибшего участника СВО в случае, если у них есть общие несовершеннолетние дети", — цитирует текст документа ТАСС.

Сейчас в случае гибели военнослужащего в ходе СВО члены его семьи получают право на прекращение выплат по кредитам. Речь идет о супругах, несовершеннолетних детях, родителях и некоторых других категориях граждан.

Фото: ЗАКС.Ру


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