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Новости 12:25

Хинштейн: Задержан руководитель ГУ МЧС по Самарской области

фото ЗакС политика Хинштейн: Задержан руководитель ГУ МЧС по Самарской области

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале о задержании начальника ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко в рамках коррупционного дела.

Чиновнику инкриминируют получение взяток более чем на 25 млн рублей (ч. 6 ст. 290 УК). По версии следствия, длительное время он за коррупционную плату действовал в интересах группы компаний "Витязь", специализирующихся на противопожарной безопасности. Представителей руководства "Витязя" тоже задержали. Им, соответственно, вменяется дача особо крупных взяток (ч. 5 ст. 291 УК).

Согласно материалам дела, Бойко вознаграждали за покровительство своеобразным способом: ему выдали кредитную карту, с которой он время от времени снимал наличные.

Фото: ЗАКС.Ру


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