В ЛДПР подготовили законопроект об ограничении показа сцен жестокости в отношении детей

Фракция ЛДПР разработала законопроект об ограничении демонстрирования в СМИ сцен жестокости в отношении несовершеннолетних, сообщила 18 декабря "Российская газета" со ссылкой на текст документа. Авторы инициативы полагают, что это позволит уменьшить количество трагических инцидентов с участием детей и подростков в образовательных учреждениях.

Проект предусматривает введение запрета на показ с 07:00 до 24:00 по телевидению сцен жестокости, физического и психологического насилия, проявляемых детьми и подростками. Как уточнил изданию депутат Ярослав Нилов, речь идет о новостных сюжетах.

В пояснительной записке к проекту депутаты ссылаются на случаи муссирования в новостях рассказов о трагедиях наподобие стрельбы в брянской школе, произошедшей в начале декабря. По их мнению, подобная практика может способствовать проявлению агрессии у несовершеннолетних.

"Необходим законодательный запрет на демонстрацию сцен насилия, прежде всего, на телеэкране. Полагаем, что обществу не нужны подробности совершенного преступления в деталях, обществу нужно видеть, что все виновные понесли наказание за содеянное", — цитирует издание текст пояснительной записки.

Фото: ЗАКС.Ру